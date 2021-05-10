لبنان

جنبلاط ابرق الى بوتين وعدد من المسؤولين الروس مهنئا

Lebanon 24
10-05-2021 | 10:56
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهنئا بمناسبة حلول ذكرى التاسع من أيار، عيد الانتصار على النازية والفاشية.

وجاء في نص البرقية: "لمناسبة حلول ذكرى التاسع من أيار، عيد الانتصار على النازية والفاشية، أتقدم بالتهنئة منكم ومن القيادة الروسية والشعب الروسي الشقيق.

لقد شكل هذا الانتصار محطة تاريخية هامة أدت إلى تحول كبير في مسار الأحداث على المستوى العالمي.

إن التضحيات الهائلة التي بذلها الشعب السوفياتي آنذاك سيحفظها التاريخ للأجيال المقبلة وهو موضع تقدير كبير".

كما أبرق للغاية ذاتها لكل من وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، ورئيس الأركان الجنرال آرمي فاليري فاسيلوفيش غيراسوموفيتش، والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، بالإضافة الى الملحق العسكري لسفارة روسيا في لبنان الكولونيل ألكسندر ميلوفيدوف.
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