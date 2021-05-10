22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رابطة اطباء محافظة النبطية استنكرت القرار القضائي في قضية ايللا طنوس
Lebanon 24
10-05-2021
|
12:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت "رابطة اطباء محافظة النبطية" في بيان، "القرار القضائي حول قضية الطفلة ايللا طنوس"، وقالت: "لن نناشد لا القضاء ولا الدولة، نناشد الناس الطيبة، الخاسر الاول والاخير، الا يكفي تحطيم كل مقومات العيش الكريم في وطن لم يعرف ناسه الاستقرار يوما حتى يأتوا على تحطيم الهيكل الصحي، الأمان الوحيد المتبقي وبذلك يكونوا قد قضوا على الرئة المتبقية التي يتنفس منها المواطن اللبناني".
واشارت الى ان "هذا القرار القضائي، وكل الاحترام للقضاء اللبناني، سيؤدي الى مفاعيل تدميرية بحق الكيان الطبي، الذي حاول جاهدا وبكل اخلاص تقدمة العون ووضع كل خبراته لمعالجة مرضاه، ويعلم الجميع وايضا القضاء، أن هناك احتمال حدوث ما يسمى ب"الخطأ الطبي" وارد وفي كل العالم، وليس الطبيب مسؤولا عنه بقدر ما هي مسؤولية المهنة، ومن مخاطرها أن تقع مثل هكذا مشاكل شائكة التفسير، واكثر من يفهمها هم الاطباء الذين يعايشونها ويخافون الوقوع فيها، حتى اكبر واشهر الاطباء ولكن لا تكون سببا لاعدامهم ماديا ومعنويا وربما امنيا".
وختمت: "الخاسر الأكبر من القفز فوق التصويب السليم لتقييم هذا الأمر هو المواطن الذي لن يجد من يداوي جراحه إن استمر هذا الاستهتار بحقوق وكرامة الأطباء، وعليه نطالب بحصر القرارات الخاصة بهذه الاشكاليات بالنقابة، لانها تبقى الجهة الصالحة الملمة بالتفاصيل والتقييم السليم لهكذا مسائل".
تابع
الأكثر قراءة
هذه كلفة علاج ايلا طنوس فاحكموا ايها اللبنانيون
Lebanon 24
هذه كلفة علاج ايلا طنوس فاحكموا ايها اللبنانيون
03:00 | 2021-05-10
10/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدرجاه بحساب وهمي باسم فتاة ثمّ قتلاه.. وسكبا الأسيد على جثّته
Lebanon 24
استدرجاه بحساب وهمي باسم فتاة ثمّ قتلاه.. وسكبا الأسيد على جثّته
03:19 | 2021-05-10
10/05/2021 03:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران غاضب
Lebanon 24
جبران غاضب
03:30 | 2021-05-10
10/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
14:14 | 2021-05-10
10/05/2021 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
03:37 | 2021-05-10
10/05/2021 03:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:02 | 2021-05-10
الحراك الحكومي في إجازة مفتوحة
18:46 | 2021-05-10
"اعتذار" الحريري في الميزان السياسي وحسابات الربح والخسارة
18:34 | 2021-05-10
لبنان بات قاب قوسين من الدخول في المجهول المخيف
17:51 | 2021-05-10
انهماك في تقييم ما بعد زيارة لودريان
17:41 | 2021-05-10
المشهد قابل على متغيرات.. وغياب الوضوح في الرؤية
17:36 | 2021-05-10
دوائر بعبدا في مرحلة تقييم للمرحلة الماضية
فيديو
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
11/05/2021 02:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
11/05/2021 02:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
02:00 | 2021-05-09
11/05/2021 02:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact