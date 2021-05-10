بوسكاي تجول ووفد مرافق في خان الإفرنج في صيدا

قامت مستشارة التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية في لبنان ماري بوسكاي اليوم الاثنين بزيارة تفقدية للمركز الفرنسي في مدينة صيدا في مقره في خان الافرنج، يرافقها القيم العام على المراكز الفرنسية في لبنان ووفد فرنسي.وكان في استقبالهم مديرة المركز صوفيا جارجى والمساعدة التنفيذية حنان جبور والمستشارة التربوية منى صباح والمساعدة الادارية عيدة عز الدين ومسؤول النشاطات الثقافية يوسف طقش .وجالت بوسكاي والوفد المرافق ايضا على ارجاء خان الافرنج مستمعين من المشرفة عليه من قبل مؤسسة الحريري تهاني سنتينا الى شرح حول اهميته التاريخية والثقافية والسياحية .