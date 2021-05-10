لبنان

حواجز لقوى الامن: "ليكون رمضان أحلى"

Lebanon 24
10-05-2021 | 12:11
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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

بتواريخ 28و29/4/2021 و08/05/2021، بمبادرة إنسانيّة عنوانها "ليكون رمضان أحلى"، هدفت إلى إضفاء جوّ من السّعادة والفرح في قلوب المواطنين لمناسبة شهر رمضان المبارك، قامت جمعية "ACUA"  (Association for collaborative unified aims)  بالتعاون مع قوى الأمن الدّاخلي بتوزيع الحلويات على المارّة في شوارع مدينة بيروت، وعكار، وطرابلس.

تأتي هذه الخطوة ضمن مسيرة التّعاون والتنسيق بين المديريّة العامّة والجمعيّة المذكورة ، ولا سيّما في هذه الأوضاع الاقتصاديّة الدقيقة التّي يمرّ بها الوطن، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل ستليها نشاطات أخرى من أجل محاولة التخفيف عن كاهل المواطنين وبثّ روح الأمل والتعاضد.
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