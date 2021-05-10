لبنان

تدهور سيارة في وادي الميس

Lebanon 24
10-05-2021 | 12:14
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تدهورت مركبة صغيرة في محلة وادي الميس في منطقة المقيبلة - وادي خالد العكارية، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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