لبنان

ما جديد قضية "المستند المصرفي" المزّور المنسوب لابراهيم كنعان؟

Lebanon 24
10-05-2021 | 19:35
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أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الداتا المتعلقة بالحسابات الوهمية التي تتداول بالمستند المصرفي المزوّر المنسوب للنائب ابراهيم كنعان الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك لتبيان هوية أصحابها وإجراء المقتضى بحقهم.
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ابراهيم كنعان

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