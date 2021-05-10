لبنان

ضرب والده وأضرم فيه النار.. "المعلومات" توقف مرتكب جريمة زحلة

Lebanon 24
10-05-2021 | 13:10
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صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بتاريخ 9/5/2021 وعند الساعة 20:30 وفي محلة الحمّار- زحلة، أقدم المدعو (ج. ش. مواليد عام 1999، لبناني) وبسبب خلافات عائلية على ضرب والده المدعو (م. ش. مواليد عام 1965، لبناني) حيث قام برشّه بمادة المازوت وأضرم النيران فيه وما لبث أن فارق الحياة بعد مرور/3/ ساعات نتيجة تعرّضه لحروق من الدرجة الثالثة.

وبتاريخ 10/05/2021، وبنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تم استدراج الابن إلى محلة ضهر البيد-مفرق فالوغا وتوقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه وبتعاطيه المخدّرات، وأنه حضر إلى منزل والده وضربه نتيجة خلافات مادية قديمة بينهما بعد وفاة والدته في العام 2019، ثم لاذ بالفرار بعد حضور عدة أشخاص لدى سماعهم صراخ الضحية، وأودع القضاء المختص بناءً على إشارته.
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