الخليل أطلع جنبلاط على تطورات البحث بمشروع قانون انتخابي

زار النائب أنور الخليل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته بكليمنصو.



وأفاد المكتب الإعلامي للخليل، أن "الزيارة كانت مناسبة تم فيها عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأطلع الخليل جنبلاط على تطورات البحث في مشروع القانون الانتخابي لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ، الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأكد الخليل حرص الرئيس بري على إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وانفتاح الكتلة على البحث في إمكانية اعتماد المحافظات كدوائر انتخابية، وعلى استمرار التعاون مع الحزب التقدمي الاشتراكي لما فيه خير لبنان".