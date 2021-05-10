خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري

مع استمرار عملية التطعيم ضدّ "كورونا" في لبنان، تبرز الكثير من التساؤلات لدى المواطنين حول اللقاحات المناسبة لهم، خصوصاً بعدما أكّدت اللجنة العلمية في وزارة الصحة أن الأشخاص الذين هم دون سن الـ30 لا يجب عليهم تلقي لقاح "أسترازينيكا".

وبعد المخاوف التي طرأت في صفوف الناس إزاء هذا اللقاح وآثاره الجانبية، فإنّ الكثير من الأشخاص فضلوا عدم الذهاب إلى المستشفى لتلقي الجرعة الأولى منه رغم أن وزارة الصحة أرسلت إليهم رسالة نصية إلى هواتفهم بوجوب ذلك، أي أن دورهم قد حان للتلقيح.

وإزاء هذا الأمر، فقد تساءل عدد من المواطنين عمّا إذا كان امتناعهم عن الذهاب إلى المستشفى يعني أنه لم يعد لديهم دورٌ لتلقي اللقاح.

وتفسيراً لهذا الأمر، قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح "كورونا" الدكتور عبد الرحمن البزري في اتصال مع "لبنان24" إنّه "إذا وردت رسالة إلى المواطن بوجوب تلقي لقاح كورونا ولم يذهب على الموعد أو امتنع عن التجاوب معها، فإن الفريق التقني المعني بالمنصة سيعيد تذكيره بأمر التطعيم"، وأضاف: "ما من مواطن سيخسر دوره، والنظام الخاص بمنصة التطعيم سيرسل رسالة مرة أخرى إلى هاتف الشخص".

وعن إمكانية اختيار المواطن للقاح الذي يريده، قال البزري: "حتى الآن، لا يوجد إمكانية لذلك في لبنان".

ومع هذا، شدّد البزري على مضمون توصية اللجنة العلمية التي أكدت على أن الأشخاص دون سن الـ30 لا يجب عليهم تلقي لقاح "أسترازينيكا"، وقال: "نحن واضحون بهذا الشأن".

من جهتها، قالت مصادر وزارة الصحة لـ"لبنان24" إنه "على كل مواطن يريد تأجيل تلقي التطعيم أن يبلغ المركز الذي حجز الموعد لديه بذلك، كما إنه عليه أن يعلل السبب لأخذ المعلومات الضرورية بهذا الشأن".