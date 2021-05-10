من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"

يتواصل الجدل بشأن مضمون توصية اللجنة العلمية لـ"كورونا" حول منع الأشخاص ما دون الـ30 عاماً من تلقي لقاح "أسترازينيكا".

ويوم أمس، كان "لبنان24" نقل من مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة كلاماً واضحاً بشأن التطعيم بهذا اللقاح، إذ أكدت أن "الأشخاص ما دون سن الـ30 وما فوق بإمكانهم تلقي أسترازينيكا عملاً ببروتوكول منظمة الصحة العالمية".

واليوم، جدّدت المصادر نفسها تأكيدها لتصريحاتها السابقة، وكشفت عبر "لبنان24" أن "منظمة الصحة العالمية في لبنان ستصدر بياناً خلال اليومين المقبلين، ستؤكد فيه أنّه لا مشكلة بتلقي الأشخاص دون سن الـ30 للقاح أسترازينيكا".

ومع هذا، فقد كشفت المصادر عينها أيضاً أن "ممثلة منظمّة الصحّة العالميّة الدكتورة إيمان الشنقيطي طلبت من وزير الصحة حمد حسن قبل أيام خلال زيارتها إليه، تلقيح طاقم المنظمة في لبنان بلقاح أسترازينيكا، وسيشمل ذلك الأشخاص ضمن الطاقم الذي هم دون سن الـ30 أيضاً".

وفي الواقع، فإن هذا الكلام يضع حداً للتأويلات والتصريحات التي صدرت عن بعض الخبراء بشأن تخصيص اللقاح لفئة ما فوق الـ30 عاماً. ومع هذا، فقد تساءلت مصادر متابعة عن مدى التناقض بين ما تقوله منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة من جهة، وبين أولئك الخبراء الذين أثارت تصريحاتهم هلعاً وبلبلة في صفوف اللبنانيين.