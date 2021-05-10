لبنان

مسيرات تجوب المناطق اللبنانية دعماً لانتفاضة القدس

Lebanon 24
10-05-2021 | 15:52
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جابت مسيرة سيارة ودراجات نارية شوارع العاصمة بيروت من الطريق الجديدة وصولا الى الكولا ومحيط الجامعة العربية، رافعة الاعلام اللبنانية والفلسطينية.

وردد المشاركون فيها شعارات داعمة لانتفاضة الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والقدس، وطالبت بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

مسيرة مؤيدة للقدس تجوب شوارع #بيروت pic.twitter.com/ik1w3U3hyK

مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة صيدا ومخيمَي عين الحلوة والمية ومية#lebanon24 pic.twitter.com/J0zn25sJkv

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