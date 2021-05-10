مسيرات تجوب المناطق اللبنانية دعماً لانتفاضة القدس

جابت مسيرة سيارة ودراجات نارية شوارع العاصمة بيروت من الطريق الجديدة وصولا الى الكولا ومحيط الجامعة العربية، رافعة الاعلام اللبنانية والفلسطينية.

وردد المشاركون فيها شعارات داعمة لانتفاضة الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والقدس، وطالبت بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

مسيرة مؤيدة للقدس تجوب شوارع #بيروت pic.twitter.com/ik1w3U3hyK

— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 10, 2021

كذلك، جابت مسيرة سيارة شوارع مدينة صيدا دعماً للفلسطينيين في القدس، وقد رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.

مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة صيدا ومخيمَي عين الحلوة والمية ومية#lebanon24 pic.twitter.com/J0zn25sJkv

— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 10, 2021

وفي بعلبك، نفذ حشد كبيرة من المواطنين وقفة تضامنية مع الأقصى والقدس، ورفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية.

كذلك، جابت مسيرات شعبية ليلا ًشوارع مخيمات منطقة صور ومحيطها، فيما علت أصوات التكبيرات من المساجد تأييدا للانتفاضة في فلسطين المحتلة.