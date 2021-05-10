لبنان

فشل في إعادة وصل ما انقطع

Lebanon 24
10-05-2021 | 17:02
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لم يفلح مرجع في إعادة وصل ما انقطع بين شخصية مسؤولة وقطب سياسي، بعد أن كانت بين الطرفين علاقة تحالف طويلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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