لبنان

لغط

Lebanon 24
10-05-2021 | 17:05
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يدور لغط مبرر حول التغطية القانونية التي يطلبها مصرف لبنان من أجل ضمان نجاح مبادرة الحاكم لإعادة الثقة للقطاع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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