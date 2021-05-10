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إصابات كورونا لا تتجاوز أصابع اليد

Lebanon 24
10-05-2021 | 17:08
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تكاد الإصابات بفايروس كورونا تنعدم في بعض دول العالم الانكلوسكسوني الكبيرة.. لدرجة أن إصابات البعض فيها لا تتجاوز أصابع اليد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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