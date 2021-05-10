إصابات كورونا لا تتجاوز أصابع اليد

تكاد الإصابات بفايروس كورونا تنعدم في بعض دول العالم الانكلوسكسوني الكبيرة.. لدرجة أن إصابات البعض فيها لا تتجاوز أصابع اليد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".