محاباة لشركات حزب الله مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

كشفت مصادر عن محاباة الجهات الرسمية لشركات تابعة لحزب الله لاستيراد المواد الأساسية، حيث يجري منحها كل التسهيلات الممكنة في مقابل ذلك تمتنع تلك الجهات عن ذلك مع باقي الشركات الأخرى.

ولفتت المصادر عبر "العرب" إلى سهولة ختم تصاريح الاستيراد لشركات حزب الله بالموافقة الرسمية، ومنعها عن العديد من الشركات الأخرى، ما يُخفي إما تخاذلا أو تواطؤا في مكان ما. علما أن السلع تُدعم من احتياطي المصرف المركزي المتهالك، أي من أموال عموم اللبنانيين، وخصوصا مع ما يتردد عن أن الدعم في الفترة الأخيرة ربما تم تأمينه من الاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين الخاصة.