دوائر بعبدا في مرحلة تقييم للمرحلة الماضية

قالت اوساط مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية عبر "اللواء" ان "دوائرها ما زالت ايضا في مرحلة التقييم للمرحلة الماضية ولم يُتخذ اي قرار برغم ان التواصل مستمر مع الفرنسيين، وان كل ما يتم التداول به عن اتصالات ومساعٍ جديدة لم يتبلغ بها القصر الجمهوري وليس معنياً بها بشكل مباشر الى حين حصول تطور يُعتد به".