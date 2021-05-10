لبنان

المشهد قابل على متغيرات.. وغياب الوضوح في الرؤية

Lebanon 24
10-05-2021 | 17:41
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قالت أوساط سياسية لـ"اللواء" أن "المشهد اللبناني قابل على متغيرات تتصل بترددات رفع الدعم وما يمكن ان يكون عليه المقابل  سواء من خلال البطاقة التمويلية أو من خلال أي إجراء آخر". 
وقالت هذه الأوساط أن "عدم الوضوح في الرؤية حتى الآن يفتح المجال أمام رسم تكهنات غبر سليمة لمسار الأوضاع في لبنان حتى وإن صدر تطمين من هنا أو هناك".

وأشارت إلى أن "من هناك من يتحدث عن تضخيم ما قد يفضي إليه رفع الدعم لكن ما حقيقة الأمر تفيد أن اللبنانيين سيجدون أنفسهم في ليلة وضحاها أمام واقع ارتفاع جنوني للسلع والبنزين وغيره وغيره".
المصدر: اللواء
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