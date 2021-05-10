تبرعات محدودة

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Lebanon 24
10-05-2021 | 21:36
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علم ان وفدا حزبيا جال في دول عربية عدة لجمع التبرعات لنجدة محازبيه في الظروف الاقتصادية الصعبة ولم يحصل على اكثر من 4 ملايين دولار من مغتربين لبنانيين.
 
المصدر: النهار
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