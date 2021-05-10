لبنان

تعقيدات حكومية

Lebanon 24
10-05-2021 | 21:39
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افاد مرجع سياسي ان وفداً من "حزب الله" قابل رئيس الجمهورية قبل يومين عارضاً المضي بالحكومة من دون مشاركة تكتل التغيير والاصلاح ومن دون ثقته، لكن الرئيس اصر على تسمية وزير الداخلية خلافا لما حمله اليه الوفد من ان يكون للداخلية وزير ملك.
 
المصدر: النهار
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حزب الله

رئيس الجمهورية

الحكومة

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