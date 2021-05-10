تعقيدات حكومية

افاد مرجع سياسي ان وفداً من "حزب الله" قابل رئيس الجمهورية قبل يومين عارضاً المضي بالحكومة من دون مشاركة تكتل التغيير والاصلاح ومن دون ثقته، لكن الرئيس اصر على تسمية وزير الداخلية خلافا لما حمله اليه الوفد من ان يكون للداخلية وزير ملك.