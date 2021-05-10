لبنان

اطلالات قضاة

Lebanon 24
10-05-2021 | 21:40
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لوحظ أنّ قضاة متقاعدين بدأوا يُكثرون من ظهورهم الإعلامي ويكشفون فضائح، ماضياً وحاضراً.
 
المصدر: النهار
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