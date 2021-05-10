لبنان

لقاء سيادي جديد

Lebanon 24
10-05-2021 | 21:41
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تلتقي جهات سياسية وثقافية في الخارج وتدرس إمكان تشكيل لقاء سيادي معارض.
 
المصدر: النهار
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