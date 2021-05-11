لبنان

عثرات اللقاح

Lebanon 24
11-05-2021 | 04:42
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يحكى عن عثرات تواجه عمليات استيراد لقاحات للقطاع الخاص بعدما اعترض وكيل لبناني لدى الشركة المصنعة على عمليات الشراء من وكيل اخر لدى دولة عربية.
المصدر: النهار
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