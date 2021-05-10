لبنان

تقارير حول مشاريع قطاع المياه

Lebanon 24
10-05-2021 | 21:43
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طلبت سفارات بعض الدول الغربية تقارير حول مشاريع قطاع المياه في لبنان التي تمّ تلزيمها في الفترة بين العام 2004 والعام 2018.
المصدر: نداء الوطن
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