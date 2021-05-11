أزمة سحب الرواتب

يعاني 60% من موظفي القطاع العام من صعوبة في سحب رواتبهم الشهرية بسبب تخفيض سقف السحوبات الشهرية من قبل بعض المصارف التي تتذرع بتخفيض مصرف لبنان قيمة السيولة المخصصة لها.

