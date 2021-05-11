لبنان

أزمة سحب الرواتب

Lebanon 24
11-05-2021 | 03:54
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يعاني 60% من موظفي القطاع العام من صعوبة في سحب رواتبهم الشهرية بسبب تخفيض سقف السحوبات الشهرية من قبل بعض المصارف التي تتذرع بتخفيض مصرف لبنان قيمة السيولة المخصصة لها.
المصدر: نداء الوطن
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