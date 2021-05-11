21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أزمة سحب الرواتب
Lebanon 24
11-05-2021
|
03:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني 60% من موظفي القطاع العام من صعوبة في سحب رواتبهم الشهرية بسبب تخفيض سقف السحوبات الشهرية من قبل بعض المصارف التي تتذرع بتخفيض مصرف لبنان قيمة السيولة المخصصة لها.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
موظفو الشركة المولجة بالصيانة في "اللبنانية" يطالبون بدفع رواتبهم
Lebanon 24
موظفو الشركة المولجة بالصيانة في "اللبنانية" يطالبون بدفع رواتبهم
11/05/2021 06:45:13
11/05/2021 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"رواتب وتغطية صحية".. وزيرة العمل: أنجزنا مسودّة نظام تأمين ضدّ البطالة
Lebanon 24
"رواتب وتغطية صحية".. وزيرة العمل: أنجزنا مسودّة نظام تأمين ضدّ البطالة
11/05/2021 06:45:13
11/05/2021 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملك الغياب"... غاب عن وظيفته 15 عاما وقبض كل الرواتب!
Lebanon 24
"ملك الغياب"... غاب عن وظيفته 15 عاما وقبض كل الرواتب!
11/05/2021 06:45:13
11/05/2021 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: لتعديل الرواتب الشهرية حسب سعر صرف المنصة الالكترونية
Lebanon 24
عبدالله: لتعديل الرواتب الشهرية حسب سعر صرف المنصة الالكترونية
11/05/2021 06:45:13
11/05/2021 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب
قطاع عام
تابع
الأكثر قراءة
هذه كلفة علاج ايلا طنوس فاحكموا ايها اللبنانيون
Lebanon 24
هذه كلفة علاج ايلا طنوس فاحكموا ايها اللبنانيون
03:00 | 2021-05-10
10/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدرجاه بحساب وهمي باسم فتاة ثمّ قتلاه.. وسكبا الأسيد على جثّته
Lebanon 24
استدرجاه بحساب وهمي باسم فتاة ثمّ قتلاه.. وسكبا الأسيد على جثّته
03:19 | 2021-05-10
10/05/2021 03:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران غاضب
Lebanon 24
جبران غاضب
03:30 | 2021-05-10
10/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
14:14 | 2021-05-10
10/05/2021 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
14:55 | 2021-05-10
10/05/2021 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:02 | 2021-05-10
مبادرة بري الحكومية حية وسيناريوهات الاعتذار او الاستقالة غير مطروحة
23:00 | 2021-05-10
جولة الصباح الاخبارية: اعتذار الحريري على الطاولة... والعين على قرارات الاتحاد الأوروبي
23:33 | 2021-05-10
جعجع : اغلب الظن انهم سيذهبون الى انتخابات فرعية لهذا السبب
23:24 | 2021-05-10
مناورات اسرائيل تحاكي مفاوضات بغداد وفيينا؟!
23:24 | 2021-05-10
كيف سيحسبها الحريري؟
23:21 | 2021-05-10
3 أسابيع ويبدأ الفيلم!
فيديو
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
11/05/2021 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
11/05/2021 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
Lebanon 24
فيديو على "تيك توك" يعيد الأمل لعائلة برؤية ابنتها المختفية قبل سنوات!
02:00 | 2021-05-09
11/05/2021 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact