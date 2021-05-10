لبنان

عودة البخاري: استطلاع قبل زيارة ماكرون

Lebanon 24
10-05-2021 | 23:05
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كتبت "الاخبار": عاد السفير السعودي وليد البخاري لبنان الى بيروت مساء أول من أمس، علماً بأنه كان من المفترض أن يعود بعد عيد الفطر. وقالت مصادر مطلعة إن "السفير أتى الى بيروت من أجل مهمّة محددة، وهي الاجتماع بعدد من الجهات التي اجتمع بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من أجل فهم طبيعة الموقف الفرنسي من الأزمة اللبنانية".

 

وأشارت المصادر أن "السبب مرتبط بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرياض"، لافتة إلى أن "هناك تفكيراً جدياً بدأ بشأن لبنان في المرحلة المقبلة"، كما أكدت أن "موقف المملكة العربية السعودية من الرئيس المكلف سعد الحريري لم يتغيّر".

 

المصدر: الأخبار
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