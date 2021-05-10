مناورات اسرائيل تحاكي مفاوضات بغداد وفيينا؟!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": لم يتوافر ما يقنع الأوساط الديبلوماسية أن المناورات الاسرائيلية في الجليل الاعلى تستهدف مواجهة محتملة مع "حزب الله" و"حماس". ولذلك فقد اتجهت الانظار الى محاكاة أزمة أخرى تقلق اسرائيل في ظل الهدوء الشامل في جنوب لبنان. فاتجهت الانظار الى المفاوضات الخاصة بالملف النووي الايراني في فيينا والمفاوضات السعودية - الايرانية في بغداد.
قياسا على حجم الهدوء المحقق في الجنوب اللبناني والعمليات المحدودة في قطاع غزة نتيجة اطلاق قذيفة او صاروخ من وقت لآخر، فإنّ الاقتناع تعزز في انّ مثل هذه المناورات لا تستهدف الجبهة الداخلية بمقدار ما تُحاكي قلقاً إسرائيلياً جدياً مما يجري في فيينا في شأن الملف النووي الايراني مع مجموعة الـ"5+1" وتعكير الاجواء على المفاوضات السعودية ـ الإيرانية في بغداد. فالمقاربة الإسرائيلية لأهداف في محيط دمشق وقبالة الجولان المحتل وتلك التي وضعت تحت حماية الوجود العسكري الروسي المباشر على الساحل السوري ليست عمليات عادية، وان أغفلت الحديث عن صواريخ الحزب "الذكية" في لبنان فإنه لا يمكنها مقاربتها، طالما انها لم تستطع التذرّع بأي خطأ قد ارتكب من الجانب اللبناني. وعندها تفسّر هذه المناورات على أنها لمخاطبة مختلف أطراف فيينا وبغداد لتقول لهم في رسالة موحدة: "نحن هنا ولن يمر شيء في المنطقة من دون احتساب دورنا".