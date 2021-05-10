لبنان

جعجع : اغلب الظن انهم سيذهبون الى انتخابات فرعية لهذا السبب

Lebanon 24
10-05-2021 | 23:33
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حذر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من المضي في "تضييع الوقت" مع الأكثرية الحالية في موضوع تاليف الحكومة. وفي حديث لـ "النهار" اكد انه حاول من جديد اقناع الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالاستقالة من مجلس النواب الان "لكنهم فضلوا ان يحاولوا تشكيل حكومة وانا لا اوافقهم الراي لان الاخرين سيئين ومحاولة تشكيل حكومة معهم مضيعة للوقت".

ولماذا لا يستقيل بمفرده من المجلس ربما ذلك يربك الاخرين؟ قال جعجع : "الاخرون ربنا ما اربكهم والشعب اللبناني على كل الاراضي اللبنانية لم يربكهم و 220 قتيلا و6000 جريح بعد انفجار مرفأ بيروت لم يربكهم ، فالاكيد ان استقالة القوات لن تربكهم واغلب الظن سيذهبون الى انتخابات فرعية ويقولون ان هنالك مجلسا نيابيا جديدا ولا حاجة لانتخابات نيابية سنة 2022 لان رأسهم جهنمي واذا استقالت القوات سيقولون استقالت جماعة اسرائيل واصبح المجلس وطنيا".

اما اذا كان نادما على التسوية التي أدت الى انتخاب الرئيس عون فيقول انه كان يمكن ان يكون الوضع اشد سوءا لولا موافقته على تلك التسوية .


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