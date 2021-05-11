لبنان

بعد تعرّض طبيب للاعتداء أثناء معاينته أحد المرضى في "أوتيل ديو".. بيان من نقابة الأطباء

Lebanon 24
11-05-2021 | 08:41
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استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت الاعتداءات بالضرب والتهديد  والشتم والذم والقدح التي تعرض لها الطبيب ‏فادي سليلاتي ‏أثناء ‏‏معاينته أحد المرضى داخل مستشفى اوتيل ديو ‏في بيروت، ‏ وتطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان.

 

واعتبرت النقابة في بيان ان "ما ارتكب بحق العديد من الأطباء لاسيما الطبيب ‏فادي سليلاتي ليحثنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار  بضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة  المهنية للطبيب والتعديات كافة عليه وعلى حقوقه وذلك من قبل لجنة‏الادارة والعدل النيابية و‏ليصار الى تصديقها بشكل نهائي من من قبل ‏الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني".

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