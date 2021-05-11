بعد تعرّض طبيب للاعتداء أثناء معاينته أحد المرضى في "أوتيل ديو".. بيان من نقابة الأطباء

استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت الاعتداءات بالضرب والتهديد والشتم والذم والقدح التي تعرض لها الطبيب ‏فادي سليلاتي ‏أثناء ‏‏معاينته أحد المرضى داخل مستشفى اوتيل ديو ‏في بيروت، ‏ وتطلب من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين لمعرفة هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان.

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واعتبرت النقابة في بيان ان "ما ارتكب بحق العديد من الأطباء لاسيما الطبيب ‏فادي سليلاتي ليحثنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار بضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية للطبيب والتعديات كافة عليه وعلى حقوقه وذلك من قبل لجنة‏الادارة والعدل النيابية و‏ليصار الى تصديقها بشكل نهائي من من قبل ‏الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني".