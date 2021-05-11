لبنان

ضبط معمل لإنتاج المخدرات في خراج بوداي

Lebanon 24
11-05-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-821648-637563243611739916.jpg
Doc-P-821648-637563243611739916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قوة من الجيش دهمت مزرعة في خراج بلدة بوداي غرب بعلبك، أسفرت عن ضبط معمل في داخله معدات وآلات لإنتاج المخدرات وكمية موضبة منها.
مواضيع ذات صلة
الجيش أعلن أنه ينفذ عمليات دهم في منطقة بوداي - بعلبك لمصانع مخدرات
lebanon 24
11/05/2021 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد جندي في الجيش بإطلاق نار في بعلبك.. والخلفية ثارية
lebanon 24
11/05/2021 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مخابرات الجيش عثرت منذ قليل على معمل لتصنيع الكبتاغون في حي الشراونة في بعلبك وذلك خلال ملاحقتها لمطلوبين في المنطقة (LBCI)
lebanon 24
11/05/2021 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: طوافاتنا باشرت رشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك
lebanon 24
11/05/2021 13:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

مخدرات

بعلبك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:27 | 2021-05-11
06:10 | 2021-05-11
06:00 | 2021-05-11
05:55 | 2021-05-11
05:50 | 2021-05-11
05:38 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website