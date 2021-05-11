ضبط معمل لإنتاج المخدرات في خراج بوداي

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قوة من الجيش دهمت مزرعة في خراج بلدة بوداي غرب بعلبك، أسفرت عن ضبط معمل في داخله معدات وآلات لإنتاج المخدرات وكمية موضبة منها.

