26
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ضبط معمل لإنتاج المخدرات في خراج بوداي
Lebanon 24
11-05-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قوة من الجيش دهمت مزرعة في خراج بلدة بوداي غرب بعلبك، أسفرت عن ضبط معمل في داخله معدات وآلات لإنتاج المخدرات وكمية موضبة منها.
مواضيع ذات صلة
الجيش أعلن أنه ينفذ عمليات دهم في منطقة بوداي - بعلبك لمصانع مخدرات
Lebanon 24
الجيش أعلن أنه ينفذ عمليات دهم في منطقة بوداي - بعلبك لمصانع مخدرات
11/05/2021 13:28:07
11/05/2021 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد جندي في الجيش بإطلاق نار في بعلبك.. والخلفية ثارية
Lebanon 24
استشهاد جندي في الجيش بإطلاق نار في بعلبك.. والخلفية ثارية
11/05/2021 13:28:07
11/05/2021 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مخابرات الجيش عثرت منذ قليل على معمل لتصنيع الكبتاغون في حي الشراونة في بعلبك وذلك خلال ملاحقتها لمطلوبين في المنطقة (LBCI)
Lebanon 24
مخابرات الجيش عثرت منذ قليل على معمل لتصنيع الكبتاغون في حي الشراونة في بعلبك وذلك خلال ملاحقتها لمطلوبين في المنطقة (LBCI)
11/05/2021 13:28:07
11/05/2021 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: طوافاتنا باشرت رشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك
Lebanon 24
الجيش: طوافاتنا باشرت رشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك
11/05/2021 13:28:07
11/05/2021 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
مخدرات
بعلبك
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين بشأن منصة التطعيم.. هذا ما كشفه البزري
14:14 | 2021-05-10
10/05/2021 02:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
Lebanon 24
من وزارة الصحة إلى اللبنانيين.. معلومات جديدة عن التطعيم بـ"أسترازينيكا"
14:55 | 2021-05-10
10/05/2021 02:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ طبي جسيم... تلقت 6 جرعات من لقاح "فايزر" وهذا وضعها الصحي!
Lebanon 24
خطأ طبي جسيم... تلقت 6 جرعات من لقاح "فايزر" وهذا وضعها الصحي!
08:41 | 2021-05-10
10/05/2021 08:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:33 | 2021-05-10
10/05/2021 03:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني الى المخفر؟.. "خايفة" والى جانبها هذا الفنان (صورة)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني الى المخفر؟.. "خايفة" والى جانبها هذا الفنان (صورة)
09:45 | 2021-05-10
10/05/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:27 | 2021-05-11
جعجع: كل يوم سنشهد أزمة جديدة بسبب حزب الله "والتيار"
06:10 | 2021-05-11
فيصل ورعد سددا الكفالة بشيكات مصرفية!
06:00 | 2021-05-11
جمود سياسيّ وسط مشاهد "الذلّ".. "الانفجار الاجتماعي" قادم!
05:55 | 2021-05-11
عون التقى شريم
05:50 | 2021-05-11
طقس ربيعي وإنخفاض في درجات الحرارة
05:38 | 2021-05-11
الحرائق تصل الى "الدكوانة" (صور)
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
11/05/2021 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
11/05/2021 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
11/05/2021 13:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact