لبنان

بزي طالب نجار باعادة النظر بالاجراءات الصحية المتعلقة بالمغتربين اللبنانيين القادمين من البرازيل

Lebanon 24
11-05-2021 | 09:50
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اتصل النائب علي بزي بوزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وطالبه "باعادة النظر بالتعميم 18-2 الصادر عن المديرية العامة للطيران المدني بناء على اجراءات لجنة مكافحة كورونا، والذي يطلب من كل شركات الطيران وقف نقل الركاب القادمين من البرازيل الى لبنان، وعليهم الاقامة في بلد آخر 14 يوما قبل المجيء الى لبنان".


وقال بعد تلقيه سلسلة اتصالات من الجالية اللبنانية في البرازيل: "لكي يأتي اللبناني المغترب في البرازيل الى وطنه الأم لبنان، عليه ان يتجول مدة 14 يوما في اصقاع الدنيا قبل ان تطأ قدماه ارض بلاده"، معتبرا ان "البديل يكون من خلال الاجراءات الصحية المتعارف عليها وليس من خلال منع اللبناني في البرازيل من المجيء الى وطنه".

وقد وعد وزير الاشغال باثارة الموضوع مع اللجنة واعادة النظر في القرار.
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