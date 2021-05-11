لبنان

نفّذا عمليتَي سلب بقوّة السلاح داخل مطعمَين في جونية والعقيبة.. هكذا تم توقيفهما (صورة)

Lebanon 24
11-05-2021 | 11:01
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صدر عـن المديريـة العـامة لقـوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي: بتاريخَي 19و29-4-2021، حصلت عمليتَي سلب بقوّة السلاح وسرقة مبالغ مالية من داخل مطعمَين في العقيبة وجونية.

 

نتيجة المتابعة من قبل القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبعد مقاطعة المعطيات، تبيّن أن شخصَين نفّذا العمليتَين المذكورتَين، وهما:

 

    ي. ع. (مواليد عام 1995، لبناني)

    ع. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)

 

بتاريخ 1-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما بعملية نوعية ومتزامنة في المعاملتين وزوق مصبح.

 

بتفتيشهما ومنزليهما ضُبط مع الأول مسدس وسكين وقفّازات وقناع، كما ضبط بحوزة الثاني دراجة آلية، وقد تبين أن جميع المضبوطات استخدمت في عمليّتَي السلب.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

 

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