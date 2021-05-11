لبنان

أسلوب انتخابي جديد يزعج بعض الطامحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2021 | 04:11
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صدر عن "التيار الوطني الحر" تعميم حزبي يقضي بأن يقدم الراغبون بالترشح للانتخابات النيابية المستندات الى نائبة الرئيس مارتين نجم في مهلة قصيرة، تمهيدا لاجراء الانتخابات الحزبية الداخلية التي تحدد بشكل كبير اسماء المرشحين الحزبيين، للانتخابات النيابية المقبلة.

 

وقد اعد التيار نظاما الكترونيا لاجراء هذه الانتخابات بسبب الاجراءات المتعلقة بوباء كورونا والتي تمنع اجراء الانتخابات الميدانية.

 

وفي رأي مصدر مطلع فان "التيار" يحاول بهذه الطريقة الضغط  على الحكومة لاجراء الانتخابات  النيابية الكترونيا، لكن هذه الطريقة ازعجت بعض الطامحين للترشح للانتخابات النيابية خصوصا انها ستفتقد لقدرة المراقبة المباشرة من قبل المرشح عبر مندوبين مباشرين، وبالتالي يصبح، برأي الممتعضين، متاحا التلاعب بالنتائج من قبل قيادة التيار او المتخصصين التقنيين المسؤولين عن النظام الالكتروني.

المصدر: لبنان 24

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