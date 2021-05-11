لبنان

"لقاء الثلاثاء": نتمنى أن يمنٌ الله على اللبنانيين بتبديل حالهم إلى الأحسن ونعبّر عن فخرنا بانتفاضة أبطال القدس

Lebanon 24
11-05-2021 | 04:24
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أصدر  "لقاء الثلاثاء" المنعقد في دارة الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي بمناسبة عيد الفطر المبارك البيان الآتي:

"كم كنا نتمنى في "لقاء الثلاثاء" أن نهنىء اللبنانيين جميعاً بعيد الفطر المبارك وقد أضحوا في واقع أفضل،  لكن وللأسف يطل علينا العيد والوطن اللبناني يمر بمراحل لم يعرفها حتى في ظروف الحروب التي إجتاحته منذ سنين طويلة. مقابل ذلك لم يشعر اللبنانيون بأن احداً من أهل السلطة الحاكمة والمتربعة على رقابهم، يسعى أو يحاول أن يخفف معاناتهم المتواصلة، دون أي جهد من طرف هؤلاء الفاسدين الذين لم يشعروا بوطأة شهر رمضان المبارك وكلفة المعيشة فيه، التي ازدادت وتضاعفت عدة مرات، بسبب الغلاء وتدهور العملة الوطنية من جهة، وجشع تجار المواد الغذائية من جهة أخرى، مما أدى إلى زيادة المعاناة التي تضاف إلى سجل السلطة الحافل بالإرتكابات بحق البلاد وأهلها. ولولا شعور بعض اللبنانيين الميسورين وبعض المغتربين بالمسؤولية والرغبة في مساعدة أهل بلدهم لشهدنا المآسي وربما الجوع يطال الكثير من العائلات المحتاجة التي لا معيل لها أو التي فقدت دخلها بسبب البطالة وفقدان عملها. من هنا، فإننا نتمنى من كل شخص قادر على المساعدة أن يفعلها. 
كم يحز في أنفسنا أن نرى كم تتراجع قدرة جميع اللبنانيين المعيشية ولا يزال أهل السلطة يتناتشون الحصص، ويتصارعون على المراكز، بينما البلاد في طريق الهبوط نحو الهاوية التي سيصعب الخروج منها بل يستحيل. إن "لقاء الثلاثاء" رغم كل ذلك يتمنى أن يمنٌ الله على اللبنانيين بتبديل حالهم إلى أحسن حال، وهو القادر على كل شيء، كما يعبّر عن إعتزازه وفخره بإنتفاضة أبطال القدس الشرفاء ضد العدو الغاصب، ويحيي كفاحهم وصمودهم وتضحياتهم لإسترداد عروبة القدس والأقصى بينما الأنظمة العربية تتسابق للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
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