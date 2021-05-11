بين القوات اللبنانية وهذه البلدة "حائط ضخم".. والخلاف يتأجج

ما كادت تردم الهوة بين "القوات اللبنانية" وبعض أبناء بلدة حدشيت في قضاء بشري من جراء الإنتخابات النيابية الماضية وكل ما رافقها من إنقسام حاد في البلدة، أفقد "القوات اللبنانية" والنائب ستريدا جعجع عددا كبيرا من الأصوات، حتى عاد الخلاف ليستعر من جديد وبقوة على "حائط" يقول الأهالي أنه لدعم الطريق المؤدية الى المدافن ، فيما تعتبر النائب جعجع أنه غير شرعي وغير قانوني ومن الممكن أن يؤثر على تراث الوادي المقدس الى حد شطبه عن لائحة التراث العالمي .

الخلاف تطور منذ أسابيع حتى وصل الى حد تواصل النائب جعجع مع مختلف المرجعيات الأثرية والسياسية والقضائية وحتى الأمنية لهدم الحائط، ولو بالقوة ، بعدما إستنزفت كل المحاولات لهدمه على نطاق البلدية والمحافظة والقضاء وصولاً الى القيادات الأمنية الكبرى .

ووفق المعلومات فقد حضرت قوة عسكرية كبيرة من بيروت وبالتحديد من قوى الأمن الداخلي لحماية الجرافات التي إستقدمت من أجل هدم الحائط بعد الإستحصال على قرار قضائي ، إلا أن الأهالي المعترضين على الحائط تداعوا الى المكان وقرعوا الأجراس وأجبروا القوى الأمنية على مغادرة المكان بعدما إفترشوا الأرض وابعدوا الآليات".

ووفق المعلومات فان" هذه الحادثة كانت الشعرة التي اججت الخلاف من جديد ، حيث إتهم الأهالي النائب جعجع بالكيل بمكيالين في ما خص الأعمال على محاذاة الوادي في مختلف قرى قضاء جبة بشري ، وأن إعتراضها على الحائط له طابع سياسي في العمق لا أكثر ولا أقل لأن أنصار إبن عمها وليم طوق هم من ساهموا في تمويل المشروع ".

الا ان المؤيدين لجعجع يقولون " ان اعتراضها على الحائط لا دخل له بالسياسة لان كل ابناء المنطقة هم اهلها ، ولكنها تخشى ان يتسبب الحائط بشطب الوادي عن لائحة التراث العالمي" .

ووفق المعلومات "فقد تطور الخلاف حتى وصل الأمر الى حد رفض بعض قيادات القوات وعناصرها هدم الحائط ، وإعتبروا أن الموضوع هو تحدٍ للبلدة وليس هكذا تحل الأمور بالقوة، بالرغم من أنه من الممكن أن تكون النائبة جعجع على حق".

ووفق المعلومات فان" هذا التطور الخلافي إستدعى تدخل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شخصياً في ملف حدشيت كي لا تتدهور الأمور وتخرج عن السيطرة ، ورأس أكثر من إجتماع بحضور النائب جعجع في معراب ولكن حتى الساعة لم يتم التوصل الى حل، فيما حائط الدعم لا يزال موجودا و" الحائط الضخم " بين القوات والأهالي المعترضين أيضاً قائم .