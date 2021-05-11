للمسافرين الى دبي.. بيان عن طيران الشرق الأوسط

أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بيانا أكدت فيه إلزامية وجود رمز QR Code على نتيجة اختبار PCR سلبية للمسافرين إلى الامارات العربية المتحدة. وجاء في البيان:"عطفا على القرار الصادر عن هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، يهم شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية إعادة التذكير أنه اعتبارا من 10 أيار 2021، يتوجب على جميع الركاب المسافرين من لبنان إلى دبي إلزامية حيازة نتيجة اختبار PCR سلبية صالحة لمدة 72 ساعة من وقت أخذ العينة إضافة الى إلزامية وجود رمز QR Code على نتيجة الاختبار.أما بالنسبة للمسافرين الى أبو ظبي فسوف يتم تطبيق الاجراءات المذكورة أعلاه إبتداء من تاريخ 14 أيار 2021.سيتم التأكد من تطبيق هذه الإجراءات من قبل شركة طيران الشرق الاوسط قبل المغادرة ومن قبل سلطات مطار دبي و أبو ظبي عند الوصول.يمكن قبول التقرير باللغة الإنجليزية أو العربية.للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lbأو زيارة: www.mea.com.lb