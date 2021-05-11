لبنان

مداهمة المولدات الكهربائية في الغبيري

Lebanon 24
11-05-2021 | 05:23
A-
A+
Doc-P-821684-637563328544925596.jpg
Doc-P-821684-637563328544925596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام عناصر من مصلحة حماية المستهلك، بمداهمة مجموعة من  المولدات كهربائية في منطقة الشياح - الغبيري، بمؤازرة قوى أمن الدولة، للتأكد من التزام الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة.



مواضيع ذات صلة
مداهمة لوزارة الإقتصاد لبعض أصحاب المولدات في الغبيري
lebanon 24
11/05/2021 16:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر نيسان 2021..
lebanon 24
11/05/2021 16:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أصحاب المولدات يعتصمون أمام وزارة الطاقة للمطالبة بـ"تسعيرة عادلة"
lebanon 24
11/05/2021 16:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أصحاب المولدات الخاصة يطالبون برفع التعرفة
lebanon 24
11/05/2021 16:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24

المولدات

الغبيري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2021-05-11
09:05 | 2021-05-11
09:02 | 2021-05-11
08:55 | 2021-05-11
08:44 | 2021-05-11
08:35 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website