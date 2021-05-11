مداهمة المولدات الكهربائية في الغبيري

قام عناصر من مصلحة حماية المستهلك، بمداهمة مجموعة من المولدات كهربائية في منطقة الشياح - الغبيري، بمؤازرة قوى أمن الدولة، للتأكد من التزام الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة.







