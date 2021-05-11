لبنان

طقس ربيعي وإنخفاض في درجات الحرارة

Lebanon 24
11-05-2021 | 05:50
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، فيتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: مشمس مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية.
الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.
الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة، وازدياد نسبة الرطوبة على الساحل فيتشكل الضباب على المرتفعات.
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 11 ال 29 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية - غربية الى شمالية - شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و65%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي:758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:5,40
- ساعة غروب الشمس:19,29
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