لبنان

عون التقى شريم

Lebanon 24
11-05-2021 | 05:55
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزيرة المهجرين غادة شريم، وجرى بحث في أخر التطورات المحلية. 
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ميشال عون

غادة شريم

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