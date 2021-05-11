دياب يعقد اجتماعا حول حادثة بحيرة القرعون

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعًا حول حادثة بحيرة القرعون حضره الوزراء دميانوس قطار، عماد حب الله، ريمون غجر وعباس مرتضى، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، يوسف كرم، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معن حمزة، مدير عام ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، مدير هيئة إدارة الكوارث في لبنان زاهي شاهين وناقش المجتمعون موضوع التلوث في بحيرة القرعون وأسبابه العائدة إلى المشاكل المزمنة في مجرى نهر الليطاني.