احتكار البنزين ممنوع في بيروت... هذه هي التفاصيل





أفادت دائرة العلاقات العامة في في بلدية بيروت في خبر عاجل، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أمر مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من المديرية العامة لأمن الدولة وفوجي الاطفاء والحرس بالكشف على محطات الوقود في مدينة بيروت للتأكد من عدم احتكارهم لمادة البنزين، محذراً بأنه سيتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين في عدم بيع مادة البنزين للمواطنين في مدينة بيروت .