لبنان

درويش: المواطن مهدد بكل شيء هذه الأيام وملف الحكومة لا يزال مجمداً

Lebanon 24
11-05-2021 | 06:55
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أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أن ملف تشكيل الحكومة لا يزال مجمداً، مشيراً إلى "أن رؤية  المواطن في ظل الذي نعيشه اليوم من أزمات معيشية واقتصادية أصبح غير قارئ لملف الحكومة، ولن نصل إلى حلول إذا لم يُصار الى خروج من  المراوحة الموجودة ومن التموضع لدى الأفرقاء السياسيين خاصّة المعنيين بتشكيل الحكومة"، وكشف أن "الرئيس سعد الحريري في مرحلة تقييم للوضع بعد الزيارة الفرنسية الأخيرة للبنان ولم يخرج بنتيجة حتّى الآن وقد لا نرى نتائج في المدى المنظور".
ورأى درويش في حديث إذاعي أن الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة جداً ولا يمكن لوم الناس على ما قد تفعل خاصّة بعد التهديد برفع الدعم، "فالمواطن مهدد بكل شيئ هذه الأيام، بلقمة عيشه هذا ما نراه يومياً أمام السوبرماركات ومحطات المحروقات، المشهدية التي تفتح مجال لأي تحرّك لدى الناس"، مشيراً الى ألا بداية لأي حلّ قبل تشكيل حكومة لكن لا يبدو أن أي طرف مستعد لتحمّل مسؤولياته.
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