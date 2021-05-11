عطلة الصحافة في عيد الفطر

صدر عن نقابة الصحافة البيان الآتي:

"لمناسبة عيد الفطر السعيد، تتوقف الصحف عن العمل في اليوم الاول والثاني من أيام العيد، أعاده الله على لبنان واللبنانيين في أفضل الظروف".