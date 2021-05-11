لبنان

عطلة الصحافة في عيد الفطر

Lebanon 24
11-05-2021 | 13:20
A-
A+
Doc-P-821735-637563395428842397.jpg
Doc-P-821735-637563395428842397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقابة الصحافة البيان الآتي:
"لمناسبة عيد الفطر السعيد، تتوقف الصحف عن العمل في اليوم الاول والثاني من أيام العيد، أعاده الله على لبنان واللبنانيين في أفضل الظروف".
مواضيع ذات صلة
تحري هلال شهر شوال مساء اليوم لتحديد أول أيام عيد الفطر
lebanon 24
11/05/2021 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان والقوات الأفغانية تعلنان وقف إطلاق النار في عيد الفطر
lebanon 24
11/05/2021 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الثلاثاء والاربعاء دعوات لإلتماس هلال شوال.. وفلكياً هذا أول ايام عيد الفطر
lebanon 24
11/05/2021 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القنوات تحتفل بعيد الفطر بخجل: MTV تستقبل ملحم زين.. ماذا عن الجديد وLBCI؟
lebanon 24
11/05/2021 16:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة الصحافة

عيد الفطر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:12 | 2021-05-11
09:05 | 2021-05-11
09:02 | 2021-05-11
08:55 | 2021-05-11
08:44 | 2021-05-11
08:35 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website