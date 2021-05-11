الرئيس ميقاتي: هناك من يريد الاستحواذ على كل شيء في السلطة

كد الرئيس نجيب ميقاتي ان سياسة العناد والمكابرة لم تعد تجدي نفعاً في معالجة الملف الحكومي بعدما دخل الوضع اللبناني في مرحلة الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبات الحد من الانهيار التام هو المطلوب عبر تشكيل حكومة بشكل سريع وإطلاق عجلة المعالجات المطلوبة بالتوافق مع الهيئات الدولية المعنية وبدعم من أصدقاء لبنان وأشقائه.

وقال أمام زواره في طرابلس "يخطئ من يعتقد أنه بمنأى عن تداعيات ما يحصل، لأن الناس كفرت بكل شيء وتريد الحد الأدنى من العيش بكرامة وتأمين متطلبات حياتها".

ورأى " أن هناك من يريد الاستحواذ على كل شيء في السلطة وكلما قدمت له تنازلا طالب بالمزيد"، معتبرا " أن الاعتذار عن التكليف بتشكيل الحكومة هو اليوم بمثابة انتحار سياسي"، لافتاً الى وجوب تغيير العقلية الاستئثارية والالغائية السائدة ضمن فريق العهد للإسراع في معالجة الكثير من الملفات بالسرعة والحزم المطلوبين، ولكي ينطلق الجميع بالتكافل والتضامن في مسيرة الإنقاذ".

وشدد "على ضرورة احترام المؤسسات والصلاحيات والحفاظ على الدستور، لافتاً الى ان اتفاق الطائف ما يزال الافضل للبنان وتركيبته السياسية والطائفية لكن علينا ان نحسن ونستكمل تنفيذه".

وفي مجال آخر قال " تتجه الانظار في كل مرة الى فلسطين، وهي البوصلة الحقيقية للحل لكل ازمات المنطقة. اننا ندين ما يحدث من عدوان غاشم على الفلسطينيين وانتهاك جنود الاحتلال الاسرائيلي حرمة المسجد الأقصى وتعديها على ابناء شعبنا وامتنا بهذا الشكل الوحشي. ونجدد التأكيد أنه، مهما طال الاحتلال وبطشه، فلا حل خارج القرارات الدولية ذات الصلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وعلى الصعيد الطرابلسي والشمالي أكد انه "في ظل هذه الظروف الصعبة لا بد من احتضان اهلنا والوقوف الى جانبهم، وخير برهان اعمال الخير التي تتنامى في شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة تنظيم هذه الاعمال لمنع الازدواجية في عمل الخير وتقديم المساعدة لمن يلزم".



الى ذلك هنأ الرئيس ميقاتي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الفطر المبارك، راجياً الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.لقاءاتوكان الرئيس ميقاتي تابع الأوضاع العامة والشؤون الاجتماعية والدينية والخدماتية مع زواره في طرابلس حيث استقبل في دارته في ميناء طرابلس القائم بأعمال الافتاء في طرابلس الشيخ محمد إمام وعرض معه شؤون الدار ومديرية الأوقاف.كما استقبل أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في الشمال وكان بحث في شؤون الطائفة، وكذلك اجتمع ميقاتي مع وفد من مشايخ طرابلس والشمال حيث استمع منهم الى أوضاع المؤسسات الدينية والصعوبات التي تواجهها.

واستقبل ميقاتي ايضا رئيس تجمع رجال الأعمال في طرابلس عمر حلاب، والقائم بأعمال بلدية الميناء المهندس عامر حداد، اضافة الى مخاتير وهيئات اهلية ومدنية كما استمع الى مشاكل وهواجس المواطنين من مناطق طرابلسية مختلفة.

كما استقبل قاضي الشرع في طرابلس الشيخ سمير كمال الدين، وعضو مجلس الأوقاف الاسلامية الشيخ حسام سباط.



كما استقبل ميقاتي مهندس الأوقاف حازم عيش وبحث معه في المشاريع التي تشرف عليها "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية".