اجتماع في المالية جمع وزني ونجم وحايك: لمقاربة لا توقف العمل في معامل البواخر

اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، وذلك استكمالا لاجتماع الأسبوع الماضي، وتم البحث في موضوع مشكلة الكهرباء.وبعد الاجتماع، أدلى النائب نجم بتصريح، قال فيه:"بحثنا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها. في ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت قد حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة ، وبقي مبلغ قدره 11 مليار ليرة ، وغطت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان.أما الباخرة ـGrade B، فوزير المالية ووزير الطاقة يعملان على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على رد حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوفر. الا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع وهي متعلقة ب Karadeniz وباخراتهم من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ25 مليون دولار اذا كانت محقة أم لا. وبعد أن تم الادعاء على صاحب كارادينيز ، أخذ القرار وأعلمت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل. وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة. فعندما نخفض 400 ميغاوات عن الشبكة، ذلك يعني أننا نزلنا دون الـ900، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شي".وتمنى النائب نجم على المسؤولين كافة "أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي الى توقف العمل في معامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طالبنا المدير العام للكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج لباخرة Gazoil فورا وسنناقش ذلك لاحقا في بداية الأسبوع المقبل".وشكر نجم كلا من وزير المالية ووزير الطاقة اللذين "يقفان دائما الى جانب المواطنين، وأثني على عملهما".