المفتي دريان استقبل محافظ بيروت مهنئا وعرض مع سفير لبنان في السعودية للاوضاع

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود والمدير العام للمنشئات الرياضية والكشفية والشبابية رياض الشيخة.بعد اللقاء، قال المحافظ عبود: "قدمنا لسماحته التهاني بعيد الفطر المبارك أعاده الله على جميع اللبنانيين وعلى المسلمين خصوصا بالخير والبركات، داعين الله أن يخفف وطأة هذا العذاب عن الشعب اللبناني وعن أهالي بيروت، وأن يستعيد المواطنون كرامتهم وحقوقهم وأموالهم من المصارف، ليستعيدوا حياتهم بعيش كريم ولائق. وأخذنا آراء سماحته بمواضيع عدة تهم بيروت وأهلها واستمعنا الى توجيهاته الكريمة، ونجدد القول بأننا إلى جانب أبناء بيروت وبقربهم والذي يريدونه نسير به".واستقبل مفتي الجمهورية سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة وجرى البحث في الاوضاع العامة.