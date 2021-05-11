توقيف شاحنة تهرب المحروقات الى سوريا

تستمر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في منطقة عكّار بضبط عمليات التهريب بالمنطقة، إذ تمكنت دورية فجر يوم الثلاثاء من توقيف شاحنة على طريق عام "بينو" في عكّار محملة بالمحروقات المهرّبة إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية.وقد تم توقيف السائق و هو من بلدة "فنيدق" وإحالته مع المضبوطات على القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.