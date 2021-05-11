لبنان

اجتماع في السرايا بحث في رفد وزارة الاقتصاد بمراقبين من السياحة وتفعيل دور البلديات

Lebanon 24
11-05-2021 | 08:12
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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الاقتصادية ومراقبة الأسعار في حضور الوزراء: زينة عكر، راوول نعمه، عماد حب الله، رمزي المشرفية، حمد حسن وعباس مرتضى ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وتم الاتفاق على رفد وزارة الاقتصاد بعدد إضافي من المراقبين من وزارة السياحة وتفعيل دور البلديات في مراقبة الأسعار.
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