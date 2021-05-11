لبنان

القاضية نصار تكشف خط تهريب جديد للمحروقات من عكار الى سوريا

Lebanon 24
11-05-2021 | 08:13
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تستكمل قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مسار التحقيقات في عمليات تهريب المحروقات من الشمال الى الداخل السوري بكميات تجارية كبيرة عبر خطوط تهريب عدة، منها خط وادي خالد، وخط مستجد تم الكشف عنه في مسار التحقيق الجاري منذ نحو أسبوعين، وهو يمر ببلدة بينو باتجاه عكار العتيقة ثم القموعة فالهرمل وبعدها الى سوريا.
وفي هذا السياق، أصدرت القاضية نصار ١٥ مذكرة توقيف وجاهية وغيابية في ستة ملفات تتقاطع فيها عمليات تهريب المحروقات على أنواعها، كما أصدرت قراراً بختم إحدى محطات الوقود في محلة العريضة بالشمع الأحمر بعد ثبوت قيام أصحابها بتعبئة صهاريج بالمحروقات التي تُهرب الى الداخل السوري.
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