بري عرض مع السفير المصري الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي. وتم البحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية، اضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.ولم يشأ السفير علوي بعد اللقاء الادلاء باي تصريح.