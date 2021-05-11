لبنان

المحكمة العسكرية أخلت 4 موقوفين شاركوا في تحركات الاحتجاج في بيروت في آذار

Lebanon 24
11-05-2021 | 08:35
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام، ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، وافقت على طلبات تخلية سبيل الموقوفين الأربعة: أحمد بدوي، موسى حداد، شريف سعد الدين، ومحمد مفلح، المتهمين بمقاومة رجال الأمن بالعنف والشدة، خلال التحركات الاحتجاج التي حصلت في بيروت خلال شهر آذار الماضي، وذلك لقاء كفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة عن كل منهم.
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